Covid: Falk, nell'immediato casi in aumento poi ci sarà calo

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - La previsione sull'andamento della situazione epidemiologica in Alto Adige "è in fase di elaborazione. Prevediamo un netto aumento dei nuovi casi positivi per oggi, ma questo per gli effetti dei contagi del fine settimana e dei successivi casi nelle famiglie". Lo afferma il biostatistico dell'Eurac di Bolzano, Markus Falk.

Attualmente, i casi "sono in aumento principalmente tra i non vaccinati" e potrebbero anche aumentare nei prossimi due giorni, aggiunge Falk. "Tuttavia - aggiunge - supponiamo che poi i casi diminuiranno già questa settimana". "L'impatto sugli ospedali non è ancora chiaro - prosegue il biostsatistico - L'occupazione nei reparti normali è già in aumento, anche se solo leggermente.

Le terapie intensive potrebbe rimanere stabili o, addirittura, diminuire leggermente". (ANSA).