Giorno Memoria: in Trentino testimonianza di 5 sopravvissuti

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - Sono le cinque testimonianze di altrettanti sopravvissuti all'olocausto che interverranno alla manifestazione "Living Memory", in programma a Trento dal 17 al 27 gennaio 2022, in occasione della Giornata della Memoria con la possibilità di seguire gli eventi in presenza al Teatro Sociale e in altre sedi istituzionali - previa prenotazione - e anche in streaming. Ci saranno Oleg Mandiç, bambino ad Auschwitz, che uno scatto fotografico ha catapultato nei libri di storia alla liberazione quando si chiuse alle spalle il cancello del campo; Regina Sluszny, una dei 6mila bambini nascosti da famiglie non ebree durante la seconda Guerra mondiale per salvarli dalla deportazione, a testimonianza che le scelte di ciascuno possono fare la differenza, anche fra la vita e la morte; Halina Birenbaum, la cui famiglia è stata sterminata durante l'Olocausto, sopravvissuta dopo essere stata nei campi di Majdanek, Auschwitz, Ravensbrück e Neustadt-Glewe; Bogdan Bartnikowski, sopravvissuto ad Auschwitz; Liliana Manfredi, condannata a morte con la famiglia nell'eccidio della Bettola e miracolosamente sopravvissuta grazie all'intervento di un nazista.

Accanto alle testimonianze, il festival propone un programma ricco di spettacoli, lezioni e tavole rotonde. L'appuntamento del 27 gennaio sarà scandito da incontri, momenti di riflessione, mostre, concerti, film, letture e spettacoli, organizzati dalle biblioteche del sistema bibliotecario trentino, dai comuni e dalle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, numerose sono le iniziative destinate agli alunni delle scuole primarie e secondarie, nel tentativo di mantenere vivo il filo della memoria e passare il testimone alle giovani generazioni. (ANSA).