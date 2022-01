Covid: 2 Todesfälle und eine Inzidenz von 2833 in Südtirol

(ANSA) - BOLZANO, 14 JAN - In Südtirol wurden zwei weitere Todesfälle (ein 80-jähriger Mann und ein 90-jähriger Mann) und 2.465 neue Fälle (405 PCR von 2615 und 2.066 antigene Tests von 13.214) registriert. Die Inzidenz steigt weiter an (+305) und liegt nun bei 2.833. Auch die Zahl der Südtiroler, die sich in Quarantäne befinden, steigt: 22.421, das sind 4,3 % der Bevölkerung, während 631 als geheilt erklärt wurden. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist gestiegen: 17 (+1) Covid-Patienten befinden sich auf der Intensivstation, 81 (+7) auf den Normalstationen, während die Zahl der Patienten in den Privatkliniken mit 58 nicht aktualisiert wurde (Stand: 10.

Jänner). (ANSA).