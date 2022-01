Covid: Falk, bollettino va pubblicato ma anche spiegato

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - Il biostatistico Markus Falk boccia la proposta dell'infettivologo Matteo Bassetti di sospendere il bollettino giornaliero Covid. "I dati vanno pubblicati, finché possiamo garantire la loro correttezza", dice il ricercatore dell'Eurac di Bolzano all'ANSA. "Ovviamente - aggiunge - i dati vanno anche spiegati. 3.000 casi al giorno, come avvenuto ieri in Alto Adige, con Omicron hanno un altro significato rispetto allo stesso numero di contagi con Delta, ma comunque non vanno sottovalutati". (ANSA).