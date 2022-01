Sci: De Aliprandini inizia riabilitazione, ai Giochi ci sarà

(ANSA) - ADELBODEN, 09 GEN - Non sono a rischio le Olimpiadi di Pechino per l'azzurro Luca De Aliprandini infortunatosi ieri nel gigante di Adelboden. De Aliprandini è stato sottoposto a risonanza magnetica alla clinica La Madonnina di Milano ed è stato valutato dalla Commissione medica FISI. La risonanza ha escluso definitivamente fratture: il vicecampione del mondo ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Ora si sottoporrà ad un percorso riabilitativo, ma la sua presenza alle Olimpiadi di Pechino non è in dubbio. (ANSA).