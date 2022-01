Covid: a Bolzano stabile numero di bambini ricoverati

(ANSA) - BOLZANO, 05 GEN - All'ospedale di Bolzano, in controtendenza con l'andamento nazionale, per il momento non si registra un aumento di casi Covid tra i bambini. Come spiega la primaria facente funzioni del reparto di pediatria al San Maurizio, Laura Battisti, i ricoveri riguardano in media un bambino alla settimana. In questi 20 mesi di pandemia solo una volta sono stati occupati tutti i quattro letti per i piccoli pazienti Covid, altrimenti raramente più di uno o due. In questo periodo in Alto Adige si sono invece registrati una quindicina di casi di complicazioni della sindrome infiammatoria multisistemica (Mis-c). Per alcuni casi si è reso necessario anche il ricovero in terapia intensiva, ma fortunatamente tutti i bambini stanno nuovamente bene, spiega Battisti. (ANSA).