Vasco a Trento, Provincia "dubbi senza valutazione progetto"

(ANSA) - TRENTO, 04 GEN - "La Provincia autonoma di Trento ha ritenuto opportuno avvalersi di un cantante di grande fama da fare esibire nell'area di San Vincenzo, situata a Mattarello, uno spazio di oltre 27 ettari che, alla data attuale, non possiede ancora alcuna autorizzazione. I 120.000 spettatori paganti sono un obiettivo che si ritiene raggiungibile in relazione alla vastità dell'area. Il verbale della Commissione provinciale di vigilanza del 27 ottobre 2021 esprime dubbi sulla possibilità di raggiungere tale dimensione di persone, ma lo fa senza alcuna valutazione di un progetto, in quanto in quella data il progetto non c'era, e proprio per questo nelle conclusioni del verbale si dice che la Commissione potrà rivalutare la sua posizione. Solo a seguito dell'esame di un progetto completo di tutta la documentazione, la Commissione si potrà esprimere ragionevolmente, definendo tutti gli aspetti legati alla sicurezza". Così, in una nota, l'amministrazione provinciale di Trento, rispondendo a quanto riportato dal gruppo consigliare del Pd del Trentino in conferenza stampa.

"È lo stesso contratto tra la Provincia e il cantante che richiama chiaramente l'esigenza di dotare l'evento delle necessarie autorizzazioni, nel rispetto dei principi di sicurezza. Per avere la garanzia della massima sicurezza, la Protezione civile provinciale ha coinvolto, attraverso una procedura di evidenza pubblica, un esperto nazionale in materia, che supporterà gli uffici e gli organizzatori a presentare la richiesta di autorizzazione alla Commissione", afferma l'amministrazione, negando alcuna pressione indebita. (ANSA).