Covid: Bolzano chiede screening obbligatorio alunni

(ANSA) - BOLZANO, 03 GEN - La Provincia di Bolzano propone uno screening obbligatorio per tutti gli alunni al rientro a scuola dopo le vacanze di Natale. Lo ha detto all'Ansa l'assessore all'istruzione di lingua tedesca Philipp Achammer, confermando una notizia del quotidiano Dolomiten.

"In Alto Adige da tempo stiamo effettuando test - in modo continuativo più volta la settimana - in tutte le scuole su base volontaria", ha aggiunto Achammer. "Il nostro obiettivo è di testare più alunni possibili il 10 gennaio, ma proponiamo al Governo di valutare uno screening obbligatorio a tutti che rientrano in aula." L'assessore ha invece escluso un prolungamento delle vacanze di Natale come ipotizzato da altre regioni. (ANSA).