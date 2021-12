A Melpignano e Maggipinto le borse di studio Fondazione Crt

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Aurora Melpignano, diploma all'Accademia delle belle arti di Brera, e Federico Maggipinto, laurea in ingegneria informatica, sono i vincitori delle borse di studio da 12.000 euro per l'alta formazione messe in palio dalla Fondazione Cassa rurale di Trento (Crt). La consegna dei premi - informa una nota - è avvenuta nella sala Falconetto di Palazzo Geremia, a Trento. La terza borsa, per l'area economica giuridica, non è stata assegnata.

"La Fondazione vuole dare un contributo aiutando giovani talentuosi a formarsi su progetti di qualità nei migliori istituti a livello internazionale. L'augurio è che poi possano mettere a terra le competenze acquisite sul territorio trentino",ha detto la presidente, Rossana Gramegna.

I due giovani, entrambi di 23 anni, sono stati selezionati da un comitato scientifico composto da Diego Schelfi, Alessandra Saletti e Laura Zumiani. Maggipinto è impegnato nel progetto "Ambassador in Green Technologies + Athens Programme", presso il Politecnico di Milano e Politecnico di Varsavia, mentre Melpignano è stata selezionata per il progetto "Production design-scenografia", da svolgere presso la National film and television school di Londra. (ANSA).