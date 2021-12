Bcc: cartolarizzazione da 580 milioni per Cassa Centrale

(ANSA) - TRENTO, 20 DIC - Centrale Credit Solutions (CCS), società del Gruppo Cassa Centrale attiva nella strutturazione di operazioni di cessione multi-originator, ha concluso positivamente la sua seconda cartolarizzazione di crediti non performing, che verrà assistita da garanzia statale (GACS).

Prelios Credit Servicing, principale attore italiano nell'ambito delle cartolarizzazioni con GACS, è stata nominata "Master e Special Servicer" dell'operazione, che si è chiusa con valori superiori alle aspettative, comunica una nota di Cassa Centrale.

Sono state coinvolte 29 Bcc e Casse Rurali affiliate e altre 9 Banche (Banca Sella, Banco di Desio e della Brianza, Cassa di Risparmio di Fermo, Banca Macerata, Banca Popolare di Cortona, Banca Popolare di Lajatico, Banca Popolare dell'Alto Adige, Cassa di Risparmio di Volterra e Cassa di Risparmio di Savigliano), che complessivamente hanno ceduto oltre 9.000 linee di credito per un valore di 580 milioni di euro a "Buonconsiglio 4".

La società veicolo di cartolarizzazione, appositamente costituita ha emesso titoli senior, mezzanine e junior, con una tranche senior assistita da rating emessi da Scope Ratings, ARC Ratings e DBRS Morningstar e caratteristiche strutturali di ammissibilità per l'ottenimento e la conseguente attivazione della GACS. "La cartolarizzazione Buonconsiglio 4 è la seconda operazione con GACS finalizzata da Cassa Centrale e la prima realizzata con il Gruppo Prelios, afferma nella nota Fabrizio Berti, chief lending officer del Gruppo Cassa Centrale. "Si inserisce nel piano di derisking, sempre improntato a una prudente gestione in un contesto di grande incertezza dettato dal protrarsi della pandemia", aggiunge Berti. (ANSA).