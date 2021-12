Trentino protagonista della serie tv 'I signori delle nevi'

(ANSA) - TRENTO, 18 DIC - La Val di Fassa, in Trentino, è protagonista della nuova edizione della serie televisiva "I signori delle nevi", in onda su Dmax a partire da domani 19 dicembre (ore 21.45). In particolare, la serie - a quanto riporta una nota - si concentrerà sulle località sciistiche di Canazei, con il comprensorio di Belvedere-Col Rodella, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa, con la skiarea Catinaccio-Rosengarten.

Protagonisti dell'edizione sono gli uomini e le donne che gestiscono le strutture del territorio e hanno la responsabilità di predisporre piste e le attività turistiche in sicurezza.

La serie (quattro puntate da 60 minuti) è una produzione originale Giuma produzioni per Discovery Italia, con il sostegno della Azienda per il turismo di Fassa. (ANSA).