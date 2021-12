In Alto Adige 357 impianti a fune operativi nel 2020

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - Nel 2020, in Alto Adige, sono stati realizzati nove impianti a fune e dodici sono stati demoliti, mentre sedici sono stati sottoposti alla revisione generale prevista dalla normativa vigente e due sono stati ristrutturati. I dati sono riportati in una pubblicazione dell'Ufficio funivie della Provincia di Bolzano e dell'Astat.

I 357 impianti di risalita in funzione in Alto Adige, nel 2020, hanno garantito una portata oraria complessiva di 545.741 persone, con un aumento della produzione dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Nell'arco degli ultimi dieci anni si registra un incremento della portata oraria del 7.6%.

"La stagione invernale 2020/21 è stata completamente cancellata, causa pandemia - sottolinea l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider - Quest'anno stiamo cercando di fare tutto il possibile per garantire il funzionamento degli impianti funiviari per la stagione sciistica, anche se con alcune limitazioni".

Insieme ai rappresentati del settore della mobilità e della sanità, si sta lavorando per poter iniziare al meglio la stagione invernale. "I gestori degli impianti hanno investito nella verifica digitale del Green pass - aggiunge Alfreider - Questa spinta verso la digitalizzazione è un passo importante per il futuro. La tecnologia offre una garanzia di monitoraggio dei turisti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi".

Nella stagione invernale 2019/20 il numero di persone trasportate con gli impianti di risalita è sensibilmente diminuito (meno 12,2%) rispetto all'anno precedente a causa della pandemia e della conseguente chiusura anticipata degli impianti (9 marzo 2020), scendendo cosi a 118,1 milioni di persone trasportate, in linea con il livello di inizio millennio. Negli ultimi decenni si è registrato un aumento complessivo considerevole. Nel 1999 il numero di passeggeri trasportati era di 3,6 milioni, ma nel semestre estivo 2019 è quasi triplicato (10,0 milioni). (ANSA).