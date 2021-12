Cdm: Noel vince slalom Val d'Isere, delusione Vinatzer

(ANSA) - VAL D'ISERE, 12 DIC - Il francese Clement Noel ha vinto sulle nevi di casa lo slalom speciale di coppa del mondo di Val d'Isere., con il tempo di 1.30 52. Per lui è il nono successo in carriera. Secondo lo svedese Kristoffer Jakobsen (1.31.92) e terzo il croato Filip Zubcic (1.32.37). Grande delusione per l'azzurro Alex Vinatzer che ha saltato l'ultima porta quando aveva ormai in tasca il secondo posto. Per l'Italia, mentre ha inforcato Stefano Gross, ci sono così in classifica Giuliano Razzoli buon nono in 1.32.69, poi Tommaso Sala 12/o e Manfred Moelgg 19/o. Per la coppa del mondo uomini comincia ora la lunga trasferta prenatalizia italiana tra le dolomiti: venerdì e sabato prossimi superG e discesa in val Garde, seguiti subito dopo da due gigante in Alta Badia e dal classico slalom notturno di Madonna di Campiglio del 22 dicembre. (ANSA).