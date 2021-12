Atletica: Europei cross; Battocletti oro under 23 a Dublino

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - L'azzurra Nadia Battocletti ha vinto la gara under 23 agli Europei di cross, completando così una tripletta dopo due titoli consecutivi da under 20. E la festa azzurra a Dublino si estende anche alla squadra femminile U23 che centra un oro storico, merito del sesto posto di Anna Arnaudo e dell'undicesimo di Giovanna Selva, poi Sara Nestola 33/a, Ludovica Cavalli 36/a, Michela Moretton 48/a. Sul podio con l'italiana sono salite la slovena Klara Lukan, argento, e la portoghese Mariana Machado.

"In questi mesi mi sono allenata molto bene - le sue prime parole di Battocletti - oggi è stata dura, c'erano ragazze molto forti con caratteristiche simili alle mie. Vedevo le altre che provavano un sacco di attacchi ma io sapevo che la mia qualità migliore sono gli ultimi cinquecento metri, ho aspettato e poi sono partita". La 21enne trentina di Cavareno, che quest'anno ha conquistato il titolo europeo under 23 anche nei 5000 su pista, chiude in 20:32 nei 6 chilometri.