Green pass: Alfreider, Superski best practice per tpl

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - "La soluzione di Dolomiti Superski è una best practice da studiare anche per il trasporto pubblico locale". Lo afferma l'assessore altoatesino ai trasporti Daniel Alfreider in merito all'annuncio del ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Enrico Giovannini di studiare il modello di Dolomiti Superski che collega la validità dello skipass al controllo digitale automatico e giornaliero del Green pass anche per il trasporto pubblico locale. Alfreider sottolinea che "il nuovo sistema di controllo digitale è molto pratico e si può effettuare in pochi secondi tramite app ed ha avuto anche il via libera dal Garante della privacy e dei ministeri competenti".

Nelle scorse settimane Alfreider e il governatore Arno Kompatscher avevano incontrato Giovannini a Roma. Oltre alla digitalizzazione anche la mobilità sostenibile è infatti un settore in cui l'Alto Adige vuole svilupparsi ulteriormente con l'aiuto del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). (ANSA).