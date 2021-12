Covid: Kompatscher, pandemia poteva essere superata prima

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - "Con un po' più di volontà collettiva, solidarietà e fiducia nelle scoperte scientifiche e nel progresso tecnologico avremmo potuto superare prima la pandemia. Purtroppo non siamo riusciti a guidare tutti rapidamente fuori dalla crisi". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher in consiglio provinciale nella sua relazione sul bilancio 2021.

"La maggior parte delle persone - ha detto Kompatscher - ha percorso con noi, prontamente, questa strada, compiendo con ottimismo, fiducia e coraggio i passi giusti. Oltre i due terzi della popolazione in Alto Adige sono vaccinati. Si è quindi ridotto il rischio di una nuova congestione del sistema sanitario dovuta al Covid19. Nelle settimane e nei mesi prossimi vedremo se ciò è sufficiente anche alla luce del diffondersi delle nuove varianti". "Non tutti, però, hanno saputo trovare la fiducia necessaria per percorrere la strada indicata. Alcuni hanno esitato, lentamente si stanno ora mettendo al passo, e c'è purtroppo anche una minoranza ostinata, rimasta ai margini, spesso chiusa in bolle di informazioni non trasparenti, che protesta a gran voce contro ogni evidenza, contro tutti i fatti, per quanto incontrovertibili. Chi resta troppo a lungo ai margini rischia seriamente di essere tagliato fuori. E poiché in una comunità solidale l'isolamento di parti della società è assolutamente da evitare, continueremo a cercare di raggiungere anche questi cittadini e cittadine e di convincerli a cooperare.

Non sarà un compito facile, ma lo dobbiamo affrontare", ha proseguito il presidente. (ANSA).