Incendi: sauna in fiamme a Selva di Val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 04 DIC - A Selva di Val Gardena a mezzanotte in un albergo si è sprigionato un incendio in una sauna. Gli ospiti dell'albergo sono stati evacuati e portati in altri 4 alberghi. Stando alle prime informazioni un vigile del fuoco avrebbe riportato una leggera intossicazione.

Per spegnere l'incendio all'hotel Biancaneve di Selva sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, oltre alla Croce bianca ed ai carabinieri. I danni sarebbero ingenti. Il reparto sauna è completamente distrutto. Sono in corso indagini per capire le cause dell'incendio. (ANSA).