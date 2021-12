Covid: aumentano i ricoveri in Trentino, 176 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 03 DIC - Nessun decesso per Covid-19 in Trentino, dove i nuovi casi sono 176, di questi 62 rilevati dal molecolare (su 1.111 test effettuati) e 114 all'antigenico (su 8.571 test effettuati). I molecolari poi confermano 69 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Aumentano i ricoveri in ospedale che salgono a 60 pazienti - 12 i nuovi ricoveri ieri contro 5 dimissioni - di cui 8 in terapia intensiva (uno in più di ieri).

Tra i nuovi positivi, poco meno di un terzo (50 casi) sono stati rilevati nella fascia 40-59 anni, 28 tra i 60-69 anni, 27 nella fascia 19-39 anni. Tra i minorenni, il numero maggiore di casi si registra tra i 6 e i 10 anni (20 casi). Le classi in quarantena ieri erano 20. Sul fronte delle vaccinazioni- precisa la Provincia citando il bollettino dell'Azienda sanitaria - si è arrivati stamattina a 852.376 dosi somministrate (oltre 4.900 in più rispetto al giorno prima) di cui 378.198 seconde dosi e 53.446 terze dosi. Il totale dei guariti sale di 120 unità arrivando a 49.402 da inizio pandemia.

I dati delineano una situazione relativa al Coronavirus in Trentino sulla quale resta massima l'attenzione. Le autorità sanitarie rinnovano pertanto con forza l'appello alla vaccinazione e in particolare all'adesione alla campagna straordinaria che partirà domani, sabato 4 dicembre, fino a mercoledì 8 dicembre, con gli hub vaccinali aperti per 5 giorni dalle 6 alle 24. (ANSA).