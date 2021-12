Incidente auto-mezzo pesante in A22, muore donna di 30 anni

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - Una ragazza trentina di 30 anni è morta in seguito ad un incidente stradale tra un'auto ed un mezzo pesante che si è verificato poco prima delle 10 in A22, carreggiata sud, tra Besenello e Mattarello.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale sanitario e la polizia stradale, che sta ancora verificando la dinamica dei fatti. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero di Trentino Emergenza. Per consentire le operazioni di soccorso è stato temporaneamente chiuso il casello di Trento sud in ingresso verso Modena. (ANSA).