Covid: altre quattro vittime in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 DIC - Un'altra giornata pesante sul fronte della pandemia in Alto Adige: 4 persone sono morte per le conseguenze dell'infezione da coronavirus ed il bilancio totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 1.245.

Non va meglio per i nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore che sono 717. Di questi, 445 sono stati rilevati sulla base di 2.544 tamponi pcr (774 dei quali nuovi test) e 272 sulla base di 9.413 test antigenici. Dopo molto tempo, il numero dei guariti supera quello dei nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono 722 per un totale di 84.427.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 11 (uno in meno rispetto ad ieri) in terapia intensiva, 99 nei normali reparti ospedalieri e 69 (5 in più) nelle strutture private convenzionate (quest'ultimo dato è aggiornato al primo dicembre alle ore 17:00).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 10.711 (710 in più). (ANSA).