Sci: a Obereggen parte stagione, piste aperte dal 3 dicembre

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - In alto i calici, stavolta si brinda a Obereggen. Il cuore dello Ski Center Latemar (a 20 minuti da Bolzano), aprirà la stagione invernale venerdì 3 dicembre dopo oltre un anno e mezzo da quel marzo 2020 che segnò l'inizio della pandemia Covid-19 in Italia. Alle 8,30 si apriranno i tornelli per salire in quota, nel segno di un 50esimo anniversario indimenticabile con i collegamenti con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo immediatamente aperti.

Muniti di green pass obbligatorio per accedere agli impianti gli appassionati della neve, fin da venerdì, potranno passare, sci o snowboard ai piedi, da Obereggen a Pampeago e Predazzo. Lo skipass, acquistabile online o presso gli uffici skipass di Obereggen, Pampeago e Predazzo, dovrà essere attivato giornalmente abbinandovi il Green Pass. Questa attivazione sarà una semplice procedura che potrà essere fatta sul sito dolomitisuperski.com o attraverso la App Dolomiti Superski.

Coloro che non disponessero di smartphone o accesso a internet, potranno attivare quotidianamente lo skipass con il Green Pass presso i punti vendita dislocati nelle varie località delle Dolomiti. I minori di 12 anni non devono essere in possesso di nessuna certificazione. All'interno degli impianti chiusi va indossata una mascherina chirurgica o superiore (dai 6 anni in su). La capienza su cabinovie e seggiovie con chiusura paravento sarà ridotta all'80%, mentre la capienza sugli impianti aperti sarà al 100%. Il numero di skipass non è limitato, pertanto non é richiesta la prenotazione. Regole basilari nel segno della magia del "Latemar's Sixpack", letteralmente "I 6 addominali del Latemar", la novità della stagione invernale. Sei addominali quante le 6 piste mozzafiato, tra affascinanti panorami dolomtici, decretati dall'UNESCO Patimonio Mondiale. Merito di impianti sciistici caratterizzati dalla presenza di 16 impianti all'aperto, skilift e seggiovie e 2 cabinovie in totale sicurezza. La prima delle magnifiche 6 è la pista Oberholz che si raggiunge, in seggiovia, partendo dai 1550 metri della stazione a valle di Obereggen fino ai 2096 metri a monte, dove fa bella mostra di sé l'omonimo rifugio Oberholz, perla architettonica aperta nel 2016. (ANSA).