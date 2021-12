Costa, zona gialla Alto Adige, nessun rischio altre regioni

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Sui possibili cambi di colore nelle regioni dalla prossima settimana "probabilmente si parla di tutto l'Alto Adige, ma ovviamente attendiamo i dati ufficiali.

Per la prossima settimana pare non ci sia il rischio per altre regioni". Lo ha detto a Rai Radio1 ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. (ANSA).