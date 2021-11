Covid: un nuovo decesso e 199 contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 NOV - Si registra un nuovo decesso per Covid in Trentino. Si tratta di un uomo di 80 anni non vaccinato. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 199: 71 rilevati dai tamponi molecolari (su 956 test effettuati) e 128 dagli antigenici (su 11.670 test effettuati). I tamponi molecolari confermano 76 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento.

I pazienti ricoverati sono 52, uno in meno di ieri, in ragione dei quattro nuovi ricoveri a fronte delle cinque dimissioni. I pazienti in terapia intensiva sono invece otto, uno in più di ieri.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la maggior parte (129) sono asintomatici, mentre per quanto riguarda le fasce d'età i casi più numerosi (67) si registrano nella fascia 40-59 anni.

Le vaccinazioni sono a 840.024 dosi somministrate, di cui 376.706 seconde dosi e 43.622 terze dosi. La fascia d'età 20-49 anni è quella con il maggior numero di vaccinati con almeno una dose (170.715), seguono poi i 50-59enni (75.612) e i 60-69enni (61.637). (ANSA).