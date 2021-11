Il mercatino di Natale a prova delle zone colorate

(ANSA) - BOLZANO, 29 NOV - Torna il mercatino di Natale a prova della pandemia e della zone colorate. Si tratta, infatti, di una vetrina virtuale dove i piccoli imprenditori possono presentare le proprie produzioni. Idee da acquistare e farsi spedire direttamente a casa.

Per il secondo anno Pur Südtirol organizza il suo Mercatino di Natale online. Idee e proposte regalo che spaziano dalle proposte gourmet ai prodotti di artigianato, alle decorazioni, agli oggetti per la casa e per il benessere. Fino al 6 gennaio sul sito di Pur Südtirol si potranno visitare le diverse sezioni con le proposte gourmet oltre a quelle dell'artigianato locale.

Tra le curiosità di quest'anno due piccoli produttori: la Segheria Senales con gli accessori decorativi in legno di cirmolo e la Tessitura artistica Ulbrich con "gli intrecciati", tessili per la casa come presine, portapane, strofinacci.

