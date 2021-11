Energia: fondo 'Etika', 2,4 mln per l'inclusione in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - In cinque anni, il fondo sociale di "Etica", l'offerta luce e gas della Federazione trentina della cooperazione e di Dolomiti energia Spa per l'impiego di energie da fonti rinnovabili, ha raggiunto la cifra di 2.398.180 euro.

Le risorse sono destinate a 19 progetti di abitare inclusivo a favore di persone con disabilità messi in campo da sette cooperative sociali (Anfass, Cs4, Eliodoro, Incontra, Il ponte con, Iter e La Rete). L'offerta, riservata ai soci Sait e delle Casse rurali trentine, è stata sottoscritta - si legge in una nota - da più di 61.000 trentini, che hanno contribuito con un versamento di dieci euro all'anno al fondo di solidarietà e hanno permesso di risparmiare circa 62.000 tonnellate di Co2, pari all'assorbimento realizzato da 36.000 alberi, mediante l'impiego di energia pulita certificata dal gestore del sistema elettrico.

"Cinque anni fa ci siamo interrogati su come esprimere la nostra responsabilità sociale di impresa e su come trasferirla sulla comunità trentina. 'Etika' è nata così, ed è diventata l'offerta che integra tutte le dimensioni della sostenibilità: economica, ambientale e sociale", ha spiegato il responsabile del progetto per Dolomiti energia, Fabrizio Giurgevich. Grazie ai progetti di inclusione, che hanno coinvolto cento operatori sociali, 74 persone con disabilità hanno iniziato la loro esperienza di autonomia e vita indipendente. Alcuni dei protagonisti dei progetti vivono già da soli.

I risultati dell'iniziativa saranno festeggiati con lo spettacolo 'Vago oltre', di Loredana Cont, il prossimo 3 dicembre, giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, nella sala "inCooperazione", a Trento. (ANSA).