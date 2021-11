Code per braccialetto a Mercatini Natale di Trento e Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 27 NOV - La scena si è ripetuta a Bolzano e Trento: decine di persone in coda per accedere al Mercatino di Natale. Nel capoluogo dell'Alto Adige, per girare tra le casette di legno in piazza Walther, serve uno speciale braccialetto che viene consegnato ai punti di accesso solo a chi è in possesso del Green pass. Anche a Trento, nel primo sabato di apertura del Mercatino in piazza Fiera, tanti turisti e visitatori, con code davanti alla sede dell'Apt di via Alfieri per ritirare il braccialetto di accesso.

Visto l'afflusso di persone anche le casette in piazza Cesare Battisti, sempre a Trento, verranno recintate, e, al pari di quanto avviene in piazza Fiera, l'accesso sarà consentito unicamente ai possessori di Green pass, come stabilito dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per cercare di contenere l'incremento dei contagi e di prevenire ogni forma di assembramento. (ANSA).