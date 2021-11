Due chili di droga nascosti sotto un ponte a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - I carabinieri di Merano hanno sequestrato quasi due chilogrammi di droga, nascosta sotto un ponte nella città del Passirio. I militari erano impegnati in un consueto servizio perlustrativo quando hanno ricevuto la segnalazione di un pacco sospetto trovato da una pattuglia del Corpo forestale. Subito intervenuti sul posto, i carabinieri, accertatisi che non si trattasse di materiale esplodente, hanno aperto la cassetta degli attrezzi e dentro ci hanno trovato un chilo e novecento grammi di hashish, suddivisi su due confezioni plastificate, un coltellino a serramanico (usato sicuramente per tagliare i pezzi di hashish) e un bilancino di precisione.

(ANSA).