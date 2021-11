Covid: Austria in lockdown, ma scuole e impianti sci aperti

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - L'Austria da mezzanotte è in lockdown. Il paese si ferma per la quarta volta dall'inizio della pandemia. Il 12 dicembre la vita sociale riprenderà per i vaccinati e guariti (2-G), mentre i non vaccinati dovranno restare a casa.

Come già avvenuto lo scorso inverno i residenti possono comunque sciare, perché lo sci è ritenuta un'attività motoria, ma ovviamente solo con 2-G e Ffp2 sugli impianti di risalita.

Restano apere anche le scuole, ma i genitori potranno tenere i figli a casa.

Anche ieri migliaia di no vax sono scesi in strada in varie città del paese per manifestare contro i provvedimenti del governo, ma soprattutto contro l'obbligo vaccinale che scatta a febbraio. Almeno gli 'attendisti' ora stanno cambiando idea: nel fine settimane si sono formate code davanti agli hub. (ANSA).