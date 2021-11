"Corona-party" no-vax per infettarsi e ricevere Green pass

(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Arrivano dall'Austria e dalla Germania i "coronaparty", l'assurdo stratagemma no vax per ricevere il Green pass in quanto guariti, senza doversi vaccinare. Come conferma Patrick Franzoni vice coordinatore dell'unità Covid di Bolzano, "ci sono giovani ragazzi, anche di età scolare, che si incontrano con positivi e cercano di acquisire l'infezione, non rendendosi conto che il virus è pericoloso anche nei bambini e nei giovani". Incontri mirati con positivi sono avvenuti nelle scorse settimane nei pressi di Bolzano e, sembra, anche in altre zone dell'Alto Adige.

"Ci sono conseguenze a lungo termine e anche i giovani possono finire in ospedale", sottolinea Franzoni. In Austria un uomo di 55 anni è infatti morto, dopo essersi infettato durante un "corona-party". (ANSA).