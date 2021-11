Comune Merano: sindaco Dal Medico ha prestato giuramento

(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - Davanti al neoeletto Consiglio comunale Dario Dal Medico ha prestato ieri sera giuramento come nuovo sindaco di Merano. Nel corso della seduta di inizio legislatura, svoltasi sotto la presidenza del consigliere più anziano Heini Tischler (Verdi), il Consiglio comunale di Merano ha convalidato l'elezione del primo cittadino e dei nuovi componenti del civico consesso.

A seguire il sindaco Dario Dal Medico ha prestato giuramento. Nel suo intervento Dal Medico si è rivolto ai/alle presenti impegnandosi al confronto sereno e all'inclusione.

"Voglio dialogare con tutte le persone, con tutti Voi, a prescindere dalla poltrona che occupate qui oggi e da chi siete nella vita. Per me contano le persone e le idee, le idee che uniscono", ha ribadito Dal Medico, che poi ha rivolto un appello alle colleghe consigliere e ai colleghi consiglieri invitandole/i a mettere da parte "litigi inutili, puntigli e ostruzionismi e tutto un armamentario di vecchia politica che non ci serve, che non serve alla nostra comunità, e che la gente nemmeno capirebbe". (ANSA).