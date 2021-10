Covid: 1200 vittime dall'inizio pandemia in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - L'Alto Adige registra la 1200/a vittima dall'inizio della pandemia covid. Il bollettino dell'azienda sanitaria indica infatti un nuovo decesso. Resta invariato il numero dei pazienti covid negli ospedali (43 nei normali reparti) e sei in terapia intensiva. Sono 57 invece i nuovi casi positivi tramite 995 tamponi pcr.

A partire da oggi, il bollettino quotidiano sui numeri delle infezioni causate dal Covid verrà pubblicato in forma modificata. In futuro, il numero dei test pcr positivi includerà anche il numero dei test antigenici risultati positivi e confermati con test PCR. Per quanto riguarda i test antigenici verrà pertanto comunicato solo il numero di quelli confermati con un test PCR. Questo metodo di conteggio corrisponde alle indicazioni del Ministero della Salute relative all'attuale situazione pandemica in Alto Adige, che rientra nella fascia definita "a bassa prevalenza".

Sono stati dichiarati guariti 129 pazienti, mentre sono 2721 gli altoatesini in quarantena. (ANSA).