Contratto Pa Trentino, Fugatti assicura il rinnovo

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - "Chiusa la trattativa con lo Stato in merito alla partecipazione al risanamento di finanza pubblica e gli arretrati riguardante il gettito sui giochi, che porterà una somma aggiuntiva di 120 milioni di euro sul bilancio provinciale dal 2022, la nostra intenzione è quella di avviare la trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto del pubblico impiego". Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, presentando il risultato dell'accordo raggiunto con il Governo.

"I lavoratori pubblici hanno contribuito in modo significativo al funzionamento dell'amministrazione e dei servizi provinciali durante la pandemia. Avevamo preso l'impegno di avviare il confronto una volta definite le risorse, ora che vi sono, grazie all'accordo con lo Stato, possiamo dire che una parte verrà destinata al rinnovo del contratto", ha specificato Fugatti. (ANSA).