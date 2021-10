Covid: ricoveri in aumento anche in Trentino, +4

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - Sono 18 i casi di nuovi positivi individuati ieri in Trentino, a fronte di 4.500 tamponi (di cui 4.391 antigenici e 98 molecolari). E' quanto emerge dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento, in cui non si riporta nessun nuovo decesso.

Il numero dei ricoverati sale a dodici (di cui quattro nuovi ingressi), mentre sono due le persone in rianimazione (dato stabile). Fra i nuovi contagiati ci sono due ultra ottantenni, due ragazzini con meno di dieci anni e uno nella fascia di età 14-19. Le classi in quarantena rimangono sei. I guariti sono 14, per un totale di 47.328 persone da inizio pandemia.

I vaccini somministrati sono 783.820, di cui 359.648 seconde dosi e 11.160 terze dosi. (ANSA).