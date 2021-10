Filmano spaccata in un garage a Bolzano ma non chiamano 112

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - I carabinieri di Bolzano hanno denunciato a piede libero un trentenne senegalese per danneggiamento aggravato. L'uomo senza fissa dimora mercoledì mattina ha gravemente danneggiato una porta d'accesso a un garage in via dell'Alto Adige in centro a Bolzano. La scena ha destato un certo scalpore tra i testimoni, talché qualcuno ha girato un video che poi è circolato sui social network. Il video è stato utile ai militari per identificare lo scalmanato che ha fatto il danno. La cosa singolare è che nessuno dei testimoni abbia chiamato il 112. I militari non hanno avuto difficoltà a riconoscerlo, essendo una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno ricevuto la denuncia-querela dell'amministratore del condominio e hanno denunciato a piede libero l'uomo alla procura di Bolzano. (ANSA).