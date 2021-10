Festival della Famiglia torna a Trento

(ANSA) - TRENTO, 23 OTT - Lunedì 29 novembre "porte aperte" alla decima edizione del Festival della famiglia: si inaugura infatti la manifestazione che ha la mission di portare valore aggiunto nella comunità, "diffondendo cultura e saperi in merito alle politiche di benessere familiare e incentivando lo scambio di buone pratiche tra i numerosi partner che sono attivi e fanno rete sul territorio per sostenere le famiglie e la natalità". Il fil rouge di questa edizione saranno "Le 'misure' della sostenibilità sociale, economica e demografica nel post Covid19", come indicato dal titolo della kermesse.

La manifestazione è coordinata dall'Agenzia per la coesione sociale, la famiglia, la natalità della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Comune di Trento, l'Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'evento sarà arricchito da un programma di workshop e seminari, organizzati da enti partner di settore a livello locale, nazionale e internazionale.

A dare impulso ai dibattiti della cinque giorni il tema enunciato dal titolo, che farà da leitmotiv ai 16 eventi in programma, con riflessioni e confronti sulle "Politiche e indicatori per la competitività dei territori e la qualità della vita". Il pubblico potrà fruire dei workshop sia in presenza che in modalità online. (ANSA).