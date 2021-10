Atp Anversa: Sinner batte Musetti e va ai quarti

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Va a Jannik Sinner il derby tutto azzurro con Lorenzo Musetti negli ottavi di finale del torneo Atp di Anversa. L'altoatesino n.13 della classifica mondiale si è imposto in due set per 7-5, 6-2 sul toscano, n.69 del ranking e più giovane di lui di un anno.

Per accedere alla semifinale, Sinner dovrà ora battere il francese Arthur Rinderknech, n.65 Atp. Un buon risultato nel torneo belga è il suo obiettivo per aumentare il proprio punteggio nella "Race to Turin", la classifica che seleziona gli otto protagonisti per le Nitto ATP Finals di novembre e che al momento lo vede undicesimo. (ANSA).