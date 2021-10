Green pass: boom test in Alto Adige, ma conti non tornano

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - In Alto Adige il previsto aumento della richiesta di tamponi antigenici a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro c'è stato ed anche consistente. Forse, però, non quanto si poteva presumere, tenendo conto che si calcola che tra i lavoratori altoatesini siano quasi 40 mila quelli non vaccinati. In totale, i tamponi effettuati dal 15 ottobre (in realtà dal giorno prima perché i dati vengono pubblicati 24 ore dopo) ad oggi, sono 54.290 contro i 26.695 degli stessi giorni della settimana precedente quando l'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro non era in vigore. Tenendo conto anche che una parte di quei test sono stati richiesti per esigenze diverse dal lavoro e, soprattutto, considerando che la certificazione così ottenuta ha una validità di 48 ore, i conti non sembrano tornare.

Il primo exploit si è registrato alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo: secondo quanto riferito dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige venerdì 15 ottobre, i tamponi antigenici effettuati nelle 24 ore precedenti sono stati 13.598 (una settimana prima erano 4.479). Più o meno la stessa cifra - 13.816 - è contenuta nel bollettino Covid di sabato 16 ottobre (la settimana precedente erano 8.821). La richiesta di tamponi, com'è comprensibile, cala il giorno successivo ed il bollettino di domenica 17 ottobre, sempre riferito alle 24 ore precedenti, parla di 6.562 test (una settimana prima erano 4.951). Un po' a sorpresa, considerato l'inizio della settimana lavorativa, il numero tamponi effettuati è in calo anche il giorno dopo: lunedì 18 ottobre il bollettino riporta la cifra di 5.549 test (comunque molti di più rispetto alla settimana precedente quando erano stati 1.003). Arriviamo, quindi, all'ultimo dato disponibile reso noto oggi, martedì 19 ottobre: i test antigenici sono stati 14.765, circa il doppio della settimana precedente quando erano stati 7.441. (ANSA).