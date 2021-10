Green pass: sit-in del movimento no pass a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - E' iniziato in piazza Tribunale a Bolzano un sit-in del movimento no pass. Circa duecento persone si sono radunate per manifestare, senza cartelli e senza slogan, in silenzio contro l'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass sui posti di lavoro. Il sit-in è stato organizzato dal movimento genitori attivi con lo slogan 'Nessuno ha il diritto di obbedire'. La famosa frase di Hannah Arendt è stata qualche anno fa affissa sopra il monumento di Mussolini a cavallo proprio in piazza Tribunale per 'depotenziare' il monumento.

