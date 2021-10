Eichta dona archivio della storia di Pat e Regione

(ANSA) - TRENTO, 15 OTT - Nel giorno del suo 80/o compleanno, Mario Eichta ha donato alla Fondazione Museo storico trentino l'archivio della storia della Provincia autonoma di Trento e della Regione, il lavoro di tutta una vita.

La firma della donazione si è tenuta Trento nel palazzo regionale alla presenza del presidente del museo Giorgio Postal, del direttore Giuseppe Ferrandi dell'assessore regionale agli enti locali, Lorenzo Ossanna, e del presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder. "Celebrare questo evento in Regione è importante perché si sancisce l'unione tra i popoli trentino, sudtirolese e tirolese", ha detto Ossanna.

L'archivio contiene fotografie, documenti, articoli di giornale, in parte anche disponibile in formato digitale. Ci sono anche ricerche sui trentini deportati e internati nell'impero austroungarico nel corso della prima guerra mondiale e l'attività istituzionale che ha tenuto a partire dagli anni Settanta sulla costruzione dei rapporti fra il Trentino e il mondo austriaco (con una particolare attenzione ai legami anche personali di Mario Eichta con personalità oltreconfine, tra queste soprattutto il ministro degli esteri austriaco e presidente del partito popolare Alois Mock, il ministro degli esteri e ambasciatore Karl Gruber e l'arcivescovo di Vienna, cardinale Franz König). Importanti sono anche i documenti che parlano delle cerimonie di commemorazione della Prima guerra mondiale, che hanno visto la collaborazione e l'avvicinamento di esponenti del mondo italiano e austro-tedesco. Oltre a questo, troviamo oggetti storici riconducibili alle varie iniziative realizzate da Eichta e le onorificenze ottenute. (ANSA).