Presidenza dell'Euregio dal Tirolo al Trentino

La presidenza biennale dell'Euregio è passata dal Tirolo al Trentino.

Oggi, alla Hofburg di Innsbruck ha avuto luogo, per l'ultima volta sotto la presidenza tirolese, la 26/a riunione della Giunta dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino con il presidente dell'Euregio e Capitano del Tirolo Günther Platter, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Al termine il Capitano del Tirolo Platter ha passato ufficialmente lo scettro al prossimo presidente dell'Euregio, ovvero il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Ringrazio il presidente Platter per il lavoro svolto nel corso dei due complessi anni di presidenza tirolese, caratterizzati dall'emergenza sanitaria. Oggi - ha detto Fugatti - ha inizio un nuovo mandato che ho l'onore di vivere nel ruolo di presidente, accanto ai colleghi di Suedtirol/Alto Adige e Tirolo. Il prossimo biennio sarà all'insegna della continuità, con l'obiettivo di rendere l'Euregio ancora più vicino alle comunità locali, che vantano radici e una storia comune. La collaborazione transfrontaliera interesserà in modo particolare i Comuni - che rappresentano il cuore della nostra Autonomia - e i giovani, perché questo sia sempre più un luogo in cui le nuove generazioni possono trovare una casa comune".