Sviluppo sostenibile, presentati obiettivi per il Trentino

Gli obiettivi e le strategie per il Trentino nei prossimi 10 anni sono stati presentati alle altre Regioni dal vice presidente e assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, in un evento nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile.

L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, promossa dall'Alleanza italiana per lo sviluppo Sostenibile (Asvis), con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stata l'occasione per presentare il percorso partecipativo che porterà, nei prossimi giorni, ad approvare la Strategia provinciale sul tema, dopo due anni e mezzo dal 'documento di posizionamento' che conteneva la fotografia aggiornata del territorio trentino rispetto ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu e ai 52 obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

L'intensa attività condotta dai Dipartimenti provinciali ha portato all'elaborazione del documento preliminare di Strategia provinciale, approvato nel dicembre 2020, e quindi al percorso partecipativo vero e proprio, che ha coinvolto numerosi portatori di interessi, in particolare giovani studenti (delle secondarie e dell'Università), grazie alla collaborazione con l'assessorato all'istruzione, ma anche tutta la cittadinanza, le associazioni, le categorie economiche e sociali, gli ordini professionali, le aziende per il turismo, gli amministratori locali e gli enti di sistema della Provincia. Partendo dal concetto di integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità - sociale, ambientale, economica - ma considerando anche le specificità territoriali del Trentino emerse dal documento di posizionamento, sono stati individuati 20 obiettivi provinciali di sviluppo sostenibile. In coerenza con la Programmazione europea 2021-2027 è stato deciso di declinare questi 20 obiettivi in 5 aree strategiche, ha ricordato Tonina.

