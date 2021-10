Incendio in Val Sarentino, 100 vigili del fuoco sul posto

(ANSA) - BOLZANO, 10 OTT - Il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è intervenuto per un incendio di fienile nello zone di Rio Bianco, in Val Sarentino. Sul posto, a causa delle dimensioni del rogo, sono anche intervenuti i corpi volontari di Sarentino, Campolasta, San Martino e Pennes, oltre ai soccorritori della Croce Bianca ed i carabinieri.

Gli oltre 100 vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a salvare gli edifici vicini. Due persone sono state portate per controlli allïospedale ma non sono in pericolo di vita. (ANSA).