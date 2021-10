Covid: in Trentino calano nuovi contagi e ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - Anche oggi nessun decesso per Covid-19 in Trentino, mentre i nuovi contagi sono 25, in calo rispetto ai giorni scorsi. Scende anche il numero dei ricoverati che passa a 19, dopo che ieri si sono registrate 3 dimissioni a fronte di un solo nuovo ricovero. Lo dicono i dati del bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel dettaglio, ieri sono stati analizzati 2.561 test rapidi, 16 dei quali sono risultati positivi. Sono stati 766 invece quelli molecolari che hanno individuato 9 casi positivi e confermato 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i nuovi contagiati ci sono anche 7 ultra ottantenni oltre che 3 ragazzini in fascia 6-10 anni. Ieri le classi in quarantena erano 5. I nuovi guariti sono 36.

Il numero delle vaccinazioni è salito a 756.030, cifra che comprende 347.042 seconde dosi e 4.288 terze dosi. (ANSA).