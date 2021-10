Tennis: Seppi vola ai quarti di Mouilleron-le-Capti

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Andreas Seppi ha staccato il biglietto per i quarti di finale dell'ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif, torneo dotato di 66.640 euro di montepremi. Il 37enne di Caldaro si è affermato negli ottavi sul ceco Tomas Machac, numero 141 del mondo, in tre set tiratissimi per 7-6(3), 4-6, 6-4.

Ai quarti la stella altoatesina se la vedrà venerdì con il lituano Ricardas Berankis, che ha avuto la meglio sul beniamino locale Quentin Halys (ATP 158). Seppi ha già giocato quattro volte in carriera contro il numero 106 del mondo e vanta un bilancio positivo di 3-1 vittorie. L'ultimo scontro diretto risale ben cinque anni fa, nelle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con Seppi che si è imposto in due set. Il tennista d'Oltradige ha battuto Berankis anche l'anno precedente a Zagabria, così come nel 2011 a Mons. Il 31enne lituano si è invece affermato l'unica volta nel gennaio 2016 a Doha.

L'altoatesino, numero 93 del ranking mondiale, era reduce dalla bella vittoria all'esordio contro lo spagnolo Fernando Verdasco (7-5, 6-1). Negli ottavi di finale Seppi ha affrontato per la prima volta in assoluto il ceco Machac, ben 17 anni più giovane di lui. Stasera l'allievo di Max Sartori ha festeggiato la sua 132° vittoria nel 201° match nel circuito Challenger, numeri impressionanti. (ANSA).