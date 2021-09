Covid: 59 nuovi casi in A.Adige, sale il numero dei ricoveri

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 780 tamponi Pcr e registrato 36 nuovi casi positivi. Inoltre 23 sono i test antigenici positivi degli 8.647 eseguiti ieri.

Sono 22 (+4) i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri 10 vengono seguiti nei reparti di terapia intensiva. Nelle nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 4 persone si trovano in isolamento. Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero complessivo dei decessi registrati da inizio pandemia rimane di 1.190. Attualmente sono 2.044 le persone in quarantena. (ANSA).