Ladri di motorini coinvolti in incidente stradale

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - Un giovane bolzanino è stato fermato dai carabinieri per un controllo a Terlano, dove un suo amico minorenne era rimasto coinvolto in un incidente stradale contro un'auto. Dal controllo delle targhe e dei telai dei ciclomotori è emerso che erano stati entrambi rubati poco prima a Nalles e i proprietari ancora nemmeno se ne erano accorti.

Mentre il ragazzino finiva in ospedale, l'amico diciottenne è finito in caserma in stato di arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso. (ANSA).