Covid: settimana prossima terza dose in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - Dalla prossima settimana inizieranno in Alto Adige i richiami vaccinali ("terza dose") contro il Covid-19. I pazienti in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante saranno contattati direttamente dall'Azienda sanitaria.

Inizialmente, spiega l'Azienda sanitaria, verranno vaccinati i pazienti con condizione di immunosoppressione. Si tratta per lo più di persone in attesa del trapianto di un organo o che ne hanno ricevuto uno da poco, oppure ammalati affetti da patologie oncologiche ed ematooncologiche che seguono cure con farmaci immunosoppressori. Tra qualche settimana, seguiranno le anziane e gli anziani delle case di riposo e le persone in età avanzata (80+). In successione, poi, seguiranno tutte le altre fasce d'età.

A partire dal 20 settembre, gli individui interessati saranno contattati attivamente dagli ospedali o dai centri di vaccinazione. In alcune località, l'immunizzazione viene effettuata direttamente negli ospedali. In altri comuni, invece, la dose addizionale verrà inoculata nei centri vaccinali.

In caso di domande di natura clinica sul richiamo, è possibile contattare il proprio medico di famiglia. Un colloquio sull'anamnesi medica sarà in ogni caso propedeutico alla somministrazione del vaccino. (ANSA).