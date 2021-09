Trento,aperta strada fra Blm Group Arena e via Degasperi

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - Completato il collegamento tra la Blm Group Arena e via Degasperi, a Trento. Era l'ultimo tratto di via Bartali che mancava per collegare la grande rotatoria davanti al palazzetto dello sport e via Degasperi. A corredo della nuova strada anche una pista ciclabile. I lavori, iniziati nel novembre 2020, sono costati 590.000 euro.

Con questo ultimo intervento - sottolinea il Comune - si completa il collegamento tra la zona sud del centro cittadino con via Fersina, dove si trovano l'area sportiva delle Ghiaie (Ata Battisti, Palaghiaccio, Blm group arena) e gli accessi alle tangenziali ed al casello autostradale di Trento sud. (ANSA).