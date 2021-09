Covid: sale a 35 numero classi in quarantena in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - Sale a 35 il numero delle classi in quarantena in Alto Adige, mentre sono una settantina i casi di positività. Prossima settimana, oltre ai test salivari a campione voluti da Roma, partirà anche lo screening a tappeto con tamponi nasali in tutte le classi. La partecipazione è volontaria, ma in caso di un compagno positivo solo i non testati finiranno in Dad, mentre gli altri alunni resteranno in presenza. (ANSA).