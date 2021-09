Trentino, agosto con temperature nella norma e meno piovoso

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - In Trentino il mese di agosto è risultato con temperature nella norma e quasi ovunque un po' meno piovoso della media. Lo dice l'analisi mensile realizzata da Meteotrentino.

Durante i primi cinque giorni del mese si sono però registrate frequenti precipitazioni in un contesto termico piuttosto fresco per il periodo. Dopo un luglio particolarmente instabile e con frequenti precipitazioni - aggiunge Meteotrentino - i primi giorni di agosto sono stati ancora caratterizzati da frequenti precipitazioni. Il transito dell'ennesima perturbazione atlantica ha determinato anche un'onda di piena del fiume Adige. Dopo il passaggio di quella perturbazione l'alta pressione ha frequentemente interessato le Alpi favorendo la presenza di un tempo estivo con temperature spesso superiori alla media. (ANSA).